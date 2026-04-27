Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе БПЛА по транспортному цеху

На территории Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника погиб сотрудник предприятия. Атака пришлась по транспортному цеху станции. По информации ЗАЭС, погибший работал водителем.

«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», — говорится в сообщении ЗАЭС.

На станции выразили соболезнования родным и близким. Семье погибшего окажут необходимую помощь и поддержку. Также подчёркивается, что произошедшее стало серьёзной утратой для коллектива. В ЗАЭС подчеркнули, что сотрудники атомной отрасли не должны становиться целями, любые атаки на объект несут угрозу не только людям, но и общей безопасности.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при ударе украинского FPV-дрона по автобусу в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Их госпитализировали.