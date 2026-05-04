4 мая, 20:47

ПВО сбила четыре БПЛА над тремя районами Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над территорией Калужской области. Инцидент произошёл вечером в Боровском, Жуковском и Малоярославецком муниципальных округах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На местах падения обломков БПЛА уже работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и оценивают последствия атаки. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Расчёты ПВО уничтожили уже 15 дронов на подлёте к Москве

Ранее сообщалось, что российские комплексы противовоздушной обороны отразили массированный налёт украинских дронов. В Минобороны РФ рассказали, что за пять часов, с 15:00 до 20:00, военные перехватили 114 беспилотников самолётного типа. Аппараты уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом.

Антон Голыбин
