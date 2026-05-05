Торговый центр повреждён в результате атаки ВСУ по Чебоксарам

Торговый центр в Чебоксарах получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Информацией о случившемся делится SHOT.

Как рассказали местные жители, обломки нанесли серьёзные повреждения торговому центру, расположенному в южной части города. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело в Чебоксарах и над Казанью. В связи с угрозой ракетных ударов режим воздушной опасности был объявлен на всей территории Приволжского федерального округа. Из-за высокого риска атак временно прекратили работу 15 аэропортов в разных регионах Российской Федерации.

Кроме того, массированный налёт беспилотников зафиксирован и в Московской области. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, расчёты систем противовоздушной обороны ликвидировали в общей сложности 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Также расчёты ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ в воздушном пространстве Ленинградской области.