Силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Ленинградской области

Кроме того, массированный налёт беспилотников зафиксирован и в Московской области. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, расчёты систем противовоздушной обороны ликвидировали в общей сложности 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Также система ПВО сработала в небе над Казанью, где объявлена ракетная опасность. Как сообщают местные жители, взрыв и яркая вспышка в небе были зафиксированы примерно в 01:20 по московскому времени.