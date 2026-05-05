4 мая, 23:22

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Ленинградской области

В ночь с 4 на 5 мая силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. Расчёты ПВО уничтожили уже 3 дрона, сообщает местный губернатор Александр Дрозденко.

«Сбито 3 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», написал глава региона у себя в Telegram-канале.

Кроме того, массированный налёт беспилотников зафиксирован и в Московской области. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, расчёты систем противовоздушной обороны ликвидировали в общей сложности 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Также система ПВО сработала в небе над Казанью, где объявлена ракетная опасность. Как сообщают местные жители, взрыв и яркая вспышка в небе были зафиксированы примерно в 01:20 по московскому времени.

Виталий Приходько
