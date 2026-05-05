4 мая, 23:14

Над Казанью прогремели взрывы, работает ПВО

Системы противовоздушной обороны начали работать по воздушным целям над Казанью на фоне ракетной опасности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Взрыв над Казанью. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщили Telegram-каналу местные жители, взрыв и яркая вспышка в небе были зафиксированы примерно в 01:20 по московскому времени. На данный момент в городе объявлена ракетная опасность, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

А ранее на территории Приволжского федерального округа была объявлена ракетная опасность. Сирены воют в большинстве крупных городов. В то же время в 15 российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и Челябинска.

