Над Казанью прогремели взрывы, работает ПВО
Системы противовоздушной обороны начали работать по воздушным целям над Казанью на фоне ракетной опасности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Взрыв над Казанью.
Как сообщили Telegram-каналу местные жители, взрыв и яркая вспышка в небе были зафиксированы примерно в 01:20 по московскому времени. На данный момент в городе объявлена ракетная опасность, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
А ранее на территории Приволжского федерального округа была объявлена ракетная опасность. Сирены воют в большинстве крупных городов. В то же время в 15 российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и Челябинска.
