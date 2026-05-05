Над Казанью прогремели взрывы, работает ПВО

Системы противовоздушной обороны начали работать по воздушным целям над Казанью на фоне ракетной опасности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

Как сообщили Telegram-каналу местные жители, взрыв и яркая вспышка в небе были зафиксированы примерно в 01:20 по московскому времени. На данный момент в городе объявлена ракетная опасность, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.