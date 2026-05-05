В 15 российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь на 5 мая в 15 российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

Речь идёт о воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и Челябинска. Как подчёркивают в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.

Ранее сообщалось о массированном налёте украинских беспилотников на Москву. Согласно сообщениям столичного мэра Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны уничтожили уже 17 дронов, летевших в сторону Москвы. Также расчёты ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Калужской области. Инцидент произошёл вечером в Боровском, Жуковском и Малоярославецком муниципальных округах. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и оценивают последствия атаки. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.