4 мая, 23:58

В результате атаки ВСУ на Чувашию пострадал один человек

При ночной атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Чувашию пострадал один человек. Угрозы его жизни нет, сообщил глава региона Олег Николаев в своём канале в «Максе».

«На месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь», — уточнил он.

Кроме того, торговый центр в Чебоксарах получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Как рассказали местные жители, обломки нанесли серьёзные повреждения торговому центру, расположенному в южной части города. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело в Чебоксарах и над Казанью. В связи с угрозой ракетных ударов режим воздушной опасности был объявлен на всей территории Приволжского федерального округа.

Алена Пенчугина
