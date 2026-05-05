В результате атаки ВСУ на Чувашию пострадал один человек

При ночной атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Чувашию пострадал один человек. Угрозы его жизни нет, сообщил глава региона Олег Николаев в своём канале в «Максе».

Кроме того, торговый центр в Чебоксарах получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Как рассказали местные жители, обломки нанесли серьёзные повреждения торговому центру, расположенному в южной части города. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело в Чебоксарах и над Казанью. В связи с угрозой ракетных ударов режим воздушной опасности был объявлен на всей территории Приволжского федерального округа.