5 мая, 01:45

В Чувашии идёт ликвидация последствий ночной атаки ВСУ

Власти ликвидируют последствия ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) ВСУ в Чувашской Республике. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

«Ситуация находится под моим личным контролем и контролем профильных ведомств. На месте продолжают работу оперативные службы, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка», — сообщил глава республики.

По его словам, специалисты принимают меры для обеспечения безопасности и поддержания правопорядка. Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие и ориентироваться на официальную информацию.

В Чебоксарах после атаки ВСУ ограничили движение на двух проспектах

Ранее в Чебоксарах повреждения получил торговый центр после падения обломков воздушной цели. Инцидент произошёл в южной части города. Сообщалось, что обломки повредили фасад здания и остекление. Ущерб оценивали специалисты на месте. Отмечалось, что во время ночной атаки пострадал один человек. Его доставили в медицинское учреждение, угрозы жизни не зафиксировали.

Обложка © Telegram / SHOT

Антон Голыбин
