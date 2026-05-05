Свыше 10 рейсов на вылет задерживаются или отменены в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково фиксируются сбои в графике вылетов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задержки затронули рейсы по меньшей мере по 11 направлениям.

Пассажиры не могут вовремя улететь в Пермь, Оренбург, Челябинск, Стамбул, Владикавказ, Нижнекамск, Минеральные Воды, Казань, Калининград, Махачкалу и Астрахань. Кроме того, полностью отменены рейсы в Бишкек и Калининград.

Ранее, в 02:18 по московскому времени, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в Пулково. Ограничения действовали чуть более двух часов и были сняты в 04:16. В пресс-службе аэропорта предупреждали, что возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах.

В течение ночи с 4 на 5 мая в воздушном пространстве Ленинградской области силы ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Глава Ленинградской области добавил, что в результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне в Киришах. Сотрудники МЧС и ГКУ «Леноблпожспас» уже приступили к тушению пожара.