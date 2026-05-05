День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 01:35

18 БПЛА сбили за ночь над Ленинградской областью, в Киришах произошло возгорание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В течение ночи с 4 на 5 мая в воздушном пространстве Ленинградской области силы ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом у себя в Telegram-канале написал местный губернатор Александр Дрозденко.

«За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника», — говорится в сообщении.

Глава Ленинградской области добавил, что в результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне в Киришах. Сотрудники МЧС и ГКУ «Леноблпожспас» уже приступили к тушению пожара.

Над Казанью прогремели взрывы, работает ПВО
Над Казанью прогремели взрывы, работает ПВО

Ранее в Чебоксарах торговый центр получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. При ночной атаке Вооружённых сил Украины на Чувашию также пострадал один человек, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar