18 БПЛА сбили за ночь над Ленинградской областью, в Киришах произошло возгорание

В течение ночи с 4 на 5 мая в воздушном пространстве Ленинградской области силы ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом у себя в Telegram-канале написал местный губернатор Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области добавил, что в результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне в Киришах. Сотрудники МЧС и ГКУ «Леноблпожспас» уже приступили к тушению пожара.

Ранее в Чебоксарах торговый центр получил значительные повреждения в результате падения обломков уничтоженной воздушной цели. Уточняется, что ущерб был причинён фасаду здания и остеклению. При ночной атаке Вооружённых сил Украины на Чувашию также пострадал один человек, сейчас его жизни ничто не угрожает.