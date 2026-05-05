Расчёты ПВО сбили ещё один украинский дрон, летевший на Москву
Расчётами противовоздушной обороны был сбит 18-й украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в 05:47 мск сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он в телеграм-канале.
Ранее взрывы прогремели над Воронежем. Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины, грохот раздавался в южной и юго-западной части города. От взрывов сработали автомобильные сигнализации. Свидетели также услышали гул мотора в воздухе. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
