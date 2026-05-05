Небо под замком: Российская ПВО «обнулила» шесть ракет «Фламинго» и 601 БПЛА

Российские подразделения противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку противника. За минувшие сутки военные перехватили значительное количество средств поражения, включая дорогостоящие крылатые ракеты и сотни дронов.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 6 крылатых ракет большой дальности „Фламинго“ и 601 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Столь высокая интенсивность работы ПВО указывает на попытки противника прорвать защитный периметр с использованием комбинированных налётов. Основной упор был сделан на массовое применение БПЛА самолётного типа, которые регулярно используются для разведки и ударов по тыловым объектам.

Уничтожение 601 воздушной цели за 24 часа стало существенным показателем эффективности отечественных комплексов. Ранее подобные цифры фиксировались редко, что свидетельствует об усилении контроля над воздушным пространством.

Работа по выявлению и нейтрализации средств поражения противника продолжается в круглосуточном режиме. Расчёты ПВО остаются в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы оперативно реагировать на новые угрозы.

Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями.