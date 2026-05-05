Расчёты ПВО сбили 289 украинских дронов за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников за ночь над российскими регионами. Об этом 5 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 4 мая т. г. до 07:00 мск 5 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Татарстана, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при атаке беспилотников на Чебоксары. Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Ещё два жителя в состоянии лёгкой степени тяжести получают помощь амбулаторно.