4 мая, 18:52

Зеленский: Украина начнёт режим прекращения огня в ночь на 6 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский объявил о введении режима прекращения огня с полуночи 6 мая. Он подчеркнул, что Украина не получала официальных предложений о перемирии, несмотря на сообщения в российских соцсетях.

По его словам, человеческая жизнь важнее любых «празднований», поэтому с 00:00 6 мая будет установлен «режим тишины», к которому, как он надеется, удастся подготовиться. Украина намерена действовать симметрично с этого момента.

«Мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая», — написал Зеленский в соцсетях.

ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны

Ранее в Минобороны заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Как отметили в ведомстве, ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Однако Зеленский отверг перемирие в честь Дня Победы и заявил, что на Украине «праздников нет».

Наталья Демьянова
