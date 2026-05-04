4 мая, 18:04

Зеленский отверг перемирие в честь Дня Победы и заявил, что «праздников нет»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украина не получала официальных предложений о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на 9 Мая. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«С нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал», — сказал он.

Зеленский также назвал несерьёзной идею перемирия на время празднования Дня Победы. По его словам, остановка боевых действий на один день ради парада не выглядит серьёзной инициативой.

«Давайте остановимся на один день, чтобы провести парад — это несерьёзно. У нас праздников нет», — отметил глава государства.

Ранее в Минобороны заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Как отметили в ведомстве, ВС РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Полина Никифорова
