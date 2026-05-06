Ночь с 5 на 6 мая должна была начаться с так называемого «режима тишины», инициированного Владимиром Зеленским. Однако ВСУ встретили её атакой на Крым, в результате которой в Джанкое погибли пять человек. Российские военные оперативно нанесли ответный комбинированный удар по хорошо разведанным целям на территории противника. Под прицел попали в первую очередь стартовые площадки дронов и места их складирования, сообщает SHOT.

На Днепропетровщине ракета поразила складское помещение на территории местного предприятия. Взрывы также гремели в районе Апостолово. В пригороде Харькова и в Мерефе после прилётов началась мощная детонация — там хранились боеприпасы вооружённых сил Украины.

Промышленные объекты атаковали в Запорожье, Херсоне и Кривом Роге. Всего за сутки военные корреспонденты насчитали 11 ударных серий по восьми областям: Одесской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской.

Ранее Life.ru писал, что Украина атакой на Крым наплевала на перемирие на 9 Мая. Журналист Боуз заявил, что Киев атакует Крым, убив пятерых мирных жителей всего за несколько минут до введения Зеленским «режима тишины», а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию.