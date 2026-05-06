День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 09:34

«Ответка» за Джанкой: Армия России нанесла удар возмездия по восьми областям Украины

ВС РФ нанесли мощный удар по восьми областям Украины после атаки на Крым

Ночь с 5 на 6 мая должна была начаться с так называемого «режима тишины», инициированного Владимиром Зеленским. Однако ВСУ встретили её атакой на Крым, в результате которой в Джанкое погибли пять человек. Российские военные оперативно нанесли ответный комбинированный удар по хорошо разведанным целям на территории противника. Под прицел попали в первую очередь стартовые площадки дронов и места их складирования, сообщает SHOT.

Ответный удар ВС РФ по Украине. Видео © Telegram / SHOT

На Днепропетровщине ракета поразила складское помещение на территории местного предприятия. Взрывы также гремели в районе Апостолово. В пригороде Харькова и в Мерефе после прилётов началась мощная детонация — там хранились боеприпасы вооружённых сил Украины.

Промышленные объекты атаковали в Запорожье, Херсоне и Кривом Роге. Всего за сутки военные корреспонденты насчитали 11 ударных серий по восьми областям: Одесской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской.

Журналист Боуз: Украина атакой на Крым наплевала на перемирие на 9 Мая
Журналист Боуз: Украина атакой на Крым наплевала на перемирие на 9 Мая

Ранее Life.ru писал, что Украина атакой на Крым наплевала на перемирие на 9 Мая. Журналист Боуз заявил, что Киев атакует Крым, убив пятерых мирных жителей всего за несколько минут до введения Зеленским «режима тишины», а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на LIFE
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar