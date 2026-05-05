ВСУ атакуют Крым, работают расчёты ПВО

Зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов противника на территорию Крыма. По вражеским беспилотникам ведут огонь средства ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов в своём телеграм-канале.