Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Севастополем

Ранее сообщалось, что за семь часов, с 14:00 до 21:00 по московскому времени, российские средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны России. Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом, Республикой Адыгея, Республикой Крым и Краснодарским краем. Кроме того, ликвидацию аппаратов провели над акваториями Азовского и Чёрного морей.