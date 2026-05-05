Расчёты ПВО за семь часов сбили 93 дрона ВСУ над российскими регионами

За семь часов, в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени, российские ПВО сбили 93 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

БПЛА были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Республику Адыгея, Республику Крым и Краснодарский край. Кроме того, нейтрализация беспилотников проводилась над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. Трагедия произошла в районе села Лаптевка Ракитянского округа. Под удар попал трактор, который работал в поле.