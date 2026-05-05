СК: При ударе по Чувашии ВСУ задействовали крылатые ракеты и БПЛА

ВСУ применили не менее восьми дронов и крылатые ракеты во время атаки на гражданские объекты в Чувашии. Об этом информирует пресс-служба СК России.

«По данным следствия, утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее 8 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В результате атаки пострадало гражданское предприятие, а также многоквартирные дома и свыше двадцати частных домов в Чебоксарах.

По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли два человека, ещё 34 пострадали.

Украинские дроны атаковали Чебоксары и округ в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Сейчас в Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Кроме того, около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА.