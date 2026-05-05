В Чебоксарах около 700 человек разместили в ПВР после атаки БПЛА

Около 700 человек находятся в пунктах временного размещения в Чебоксарах после атаки беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

По его словам, в городе развернули ПВР для жителей, которым потребовалась помощь после ночной и утренней атаки. На местах работают врачи и психологи, людям также предоставляют питание и первую помощь.

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары и округу в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт временно приостанавливал работу. Позже власти сообщили о пострадавших. По данным Минздрава Чувашии, пострадали три человека: один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, ещё двое проходят лечение амбулаторно. Однако SHOT сообщает, что в результате атаки один человек погиб и 10 пострадали.

Один из беспилотников, по словам Артамонова, ударил по зданию в Чебоксарах. Ряд телеграм-каналов писал о попадании в жилой дом и пожаре, но официально тип здания на тот момент не уточнялся. В городе ввели временные ограничения для пешеходов и транспорта из-за работы спецслужб. Общественный транспорт в Чебоксарах приостанавливали на неопределённый срок, а школы и техникумы региона перевели на дистанционный режим обучения.

Для Чебоксар это уже не первый подобный эпизод за последние месяцы. Власти Чувашии ранее также сообщали об атаках беспилотников и повреждениях на земле, поэтому новая атака стала для региона особенно чувствительной.