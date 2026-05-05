Атака беспилотников на Чебоксары: подробности и ситуация в городе

В ночь на 5 мая 2026 года Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашской Республики подверглись атаке беспилотников Вооружённых сил Украины. Что известно о налёте — в материале Life.ru.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил об атаке одним из первых. Он заявил, что все экстренные службы сработали оперативно и штатно. Первоначально власти сообщили, что пострадавших нет.

Утром 5 мая информация была уточнена. Олег Николаев и Минздрав Чувашии подтвердили, что в результате удара пострадали три человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает. Двое других получили лёгкие травмы и проходят лечение амбулаторно.

В результате атаки зафиксированы повреждения на промышленном объекте в Чебоксарах, а также на прилегающей гражданской инфраструктуре. Пострадали фасад и кровля торгового центра «МТВ Центр», контактная сеть троллейбусов и другие объекты в районе удара.

Днём атаки на город продолжились: БПЛА атаковал многоэтажку, в результате чего начался пожар. Рядом с этим домом находится единственная в Чебоксарах мечеть: её сотрудники оперативно бросились на помощь пострадавшим. По нефоициальным данным, в результате этого налёта погиб человек, есть раненые. Предварительно, использовались дроны типа «Лютый».