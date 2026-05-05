SHOT: 12 человек ранены в Чебоксарах после налёта дронов типа «Лютый»
Чебоксары подверглись массированному нападению беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, противник задействовал девять дронов модели «Лютый» для нанесения ударов по столице Чувашии.
Ситуация усложняется данными о пострадавших. Согласно информации Telegram-канала SHOT, количество травмированных граждан возросло до 12 человек. Всем им оперативно оказывают медицинскую помощь профильные специалисты.
Территории, где зафиксированы прилеты, уже оцеплены. Там продолжают работать экстренные службы: сотрудники МЧС и спасательные отряды разбирают завалы и устраняют последствия инцидента.
Местные власти приняли решение о полной отмене всех запланированных массовых мероприятий. Жизнь города перестроена под текущие обстоятельства ради обеспечения безопасности населения.
Учебные заведения — школы и колледжи — перепрофилированы в пункты временного размещения. Туда направляют людей, чье жилье могло пострадать в ходе атаки, или тех, кому требуется временное убежище.
Напомним, что ВСУ с ночи атакуют Чебоксары, силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников, в небе наблюдали следы от сбитых дронов. В Чувашской Республике объявили опасность атаки БПЛА и закрыли аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар. Школы перевели на дистанционное обучение. Один из БПЛА попал в многоэтажку рядом с мечетью. Известно об одном погибшем. В Чувашии могут ввести региональный режим ЧС.
Сегодняшняя атака затронула и другие регионы: взрывы раздались над Казанью, Воронежем и Ленинградской областью.
