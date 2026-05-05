5 мая, 08:39

Один человек погиб, 10 пострадали в результате атаки ВСУ в Чебоксарах

Один человек погиб, 10 пострадали в результате атаки украинских дронов в Чебоксарах, сообщает SHOT.

Последствия удара ВСУ по дому в Чебоксарах. Фото © SHOT

Погибший — житель квартиры, в которую врезался беспилотник. Прибывшие на место медики оказывали ему помощь, но спасти не смогли.

Напомним, что ВСУ с ночи атакуют Чебоксары, силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников, в небе наблюдали следы от сбитых дронов. В Чувашской Республике объявили опасность атаки БПЛА и закрыли аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар. Школы перевели на дистанционное обучение. Один из БПЛА попал в многоэтажку рядом с мечетью. В Чувашии могут ввести региональный режим ЧС.

Сегодняшняя атака затронула и другие регионы: взрывы раздались над Казанью, Воронежем и Ленинградской областью.

Александра Вишнякова
