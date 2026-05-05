5 мая, 05:53

В Чебоксарах развернули ПВР и оперштаб после атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

После атаки беспилотных летательных аппаратов администрация Чебоксар оперативно приняла меры для поддержки горожан. Власти открыли пункт временного размещения, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пострадавших.

О запуске экстренных мероприятий сообщил градоначальник Станислав Трофимов в своем официальном канале.

«Дорогие земляки, в связи с текущей обстановкой мы развернули оперативный штаб и продолжаем помогать всем, кому это необходимо. На базе школы № 57 организован пункт временного содержания людей», — подчеркнул руководитель города.

В оборудованном центре эвакуированным предоставляют горячее питание и оказывают первичную поддержку. Для оперативного решения вопросов местных жителей запустили специальную горячую линию.

На площадке сейчас дежурят представители администрации, а также квалифицированные психологи и медики. Специалисты готовы оказать требуемую помощь каждому обратившемуся.

Власти продолжают контролировать ситуацию и обещают информировать о дальнейших шагах. Горожан призывают следить за официальными сообщениями.

Три человека получили травмы при атаке беспилотников ВСУ на Чебоксары

Напомним, что серия взрывов прогремела над Чебоксарами в ночь на 5 мая. Силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников, в небе наблюдали следы от сбитых дронов. В Чувашской Республике объявили опасность атаки БПЛА и закрыли аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар. Школы перевели на дистанционное обучение. Атака затронула и другие регионы: взрывы раздались над Казанью, Воронежем и Ленинградской областью, где сбили 18 дронов. В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне в Киришах.

Оксана Попова
