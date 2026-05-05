5 мая, 09:23

Власти Чувашии не исключают введения режима ЧС республиканского уровня

Власти Чувашии не исключают введения режима ЧС республиканского уровня. Глава правительства региона Сергей Артамонов заявил, что такая мера может быть предпринята из-за сохраняющейся опасности после ночной атаки украинских беспилотников на Чебоксары. В результате удара ВСУ пострадали люди, есть повреждения зданий.

«В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант — объявить ЧС республиканского характера», — написал Артамонов в Telegram-канале.

Тем временем прокуратура Чувашской Республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и организовала горячую линию. Также открыты несколько пунктов временного размещения, развёрнут оперштаб. В республике на фоне атаки школы и техникумы переведены на дистанционный формат обучения. Движение общественного транспорта временно ограничили.

Наталья Демьянова
