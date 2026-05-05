Власти Чувашии не исключают введения режима ЧС республиканского уровня. Глава правительства региона Сергей Артамонов заявил, что такая мера может быть предпринята из-за сохраняющейся опасности после ночной атаки украинских беспилотников на Чебоксары. В результате удара ВСУ пострадали люди, есть повреждения зданий.