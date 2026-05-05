Власти Чувашии не исключают введения режима ЧС республиканского уровня
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek
Власти Чувашии не исключают введения режима ЧС республиканского уровня. Глава правительства региона Сергей Артамонов заявил, что такая мера может быть предпринята из-за сохраняющейся опасности после ночной атаки украинских беспилотников на Чебоксары. В результате удара ВСУ пострадали люди, есть повреждения зданий.
«В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант — объявить ЧС республиканского характера», — написал Артамонов в Telegram-канале.
Тем временем прокуратура Чувашской Республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и организовала горячую линию. Также открыты несколько пунктов временного размещения, развёрнут оперштаб. В республике на фоне атаки школы и техникумы переведены на дистанционный формат обучения. Движение общественного транспорта временно ограничили.
