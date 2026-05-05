СК займётся расследованием атаки ВСУ на Чувашию
Следственный комитет России приступил к выяснению обстоятельств обстрела Чебоксар и Чебоксарского района со стороны ВСУ, повлекшего за собой гибель и ранения людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«СК будет расследовать преступления украинских вооружёниях формирований против мирных жителей... Чувашской республики. По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие», — указано в релизе.
Как подчеркнули в ведомстве, СК будет оценивать действия всех, кто имел отношение к этим преступлениям, с точки зрения уголовного законодательства.
Тем временем прокуратура Чувашской Республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и организовала горячую линию. Также открыты несколько пунктов временного размещения, развёрнут оперштаб. В республике на фоне атаки школы и техникумы переведены на дистанционный формат обучения. Движение общественного транспорта временно ограничили.
