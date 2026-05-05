День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 10:08

СК займётся расследованием атаки ВСУ на Чувашию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Следственный комитет России приступил к выяснению обстоятельств обстрела Чебоксар и Чебоксарского района со стороны ВСУ, повлекшего за собой гибель и ранения людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«СК будет расследовать преступления украинских вооружёниях формирований против мирных жителей... Чувашской республики. По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие», — указано в релизе.

Как подчеркнули в ведомстве, СК будет оценивать действия всех, кто имел отношение к этим преступлениям, с точки зрения уголовного законодательства.

Власти Чувашии не исключают введения режима ЧС республиканского уровня
Власти Чувашии не исключают введения режима ЧС республиканского уровня

Тем временем прокуратура Чувашской Республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и организовала горячую линию. Также открыты несколько пунктов временного размещения, развёрнут оперштаб. В республике на фоне атаки школы и техникумы переведены на дистанционный формат обучения. Движение общественного транспорта временно ограничили.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar