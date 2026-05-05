СК займётся расследованием атаки ВСУ на Чувашию

Следственный комитет России приступил к выяснению обстоятельств обстрела Чебоксар и Чебоксарского района со стороны ВСУ, повлекшего за собой гибель и ранения людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«СК будет расследовать преступления украинских вооружёниях формирований против мирных жителей... Чувашской республики. По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие», — указано в релизе.

Как подчеркнули в ведомстве, СК будет оценивать действия всех, кто имел отношение к этим преступлениям, с точки зрения уголовного законодательства.