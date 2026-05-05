5 мая, 09:52

В аэропорту Чебоксар сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Аэропорт Чебоксар снова работает, там сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. Информация о возможных задержках рейсов уточняется.

Власти Чувашии не исключают введения режима ЧС республиканского уровня

Напомним, что с ночи Чебоксары подвергались атаке украинских беспилотников. Силы ПВО отражали налёт, а в небе жители наблюдали следы от сбитых дронов. В Чувашской Республике объявляли опасность атаки БПЛА. На фоне угрозы временно закрывали аэропорты Чебоксар, а также Бугульмы, Оренбурга и Уфы. Школы в регионе перевели на дистанционное обучение. Один из беспилотников попал в многоэтажный дом рядом с мечетью. Также повреждения получил торговый центр. В результате атаки погиб один человек. Ещё 12 жителей Чебоксар получили ранения после налёта дронов типа «Лютый».

Николь Вербер
