В аэропорту Чебоксар сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов
Аэропорт Чебоксар снова работает, там сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. Информация о возможных задержках рейсов уточняется.
Напомним, что с ночи Чебоксары подвергались атаке украинских беспилотников. Силы ПВО отражали налёт, а в небе жители наблюдали следы от сбитых дронов. В Чувашской Республике объявляли опасность атаки БПЛА. На фоне угрозы временно закрывали аэропорты Чебоксар, а также Бугульмы, Оренбурга и Уфы. Школы в регионе перевели на дистанционное обучение. Один из беспилотников попал в многоэтажный дом рядом с мечетью. Также повреждения получил торговый центр. В результате атаки погиб один человек. Ещё 12 жителей Чебоксар получили ранения после налёта дронов типа «Лютый».
