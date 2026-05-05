День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 13:50

В Чувашии ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Чувашии ввели режим ЧС регионального характера после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, такой режим нужен, чтобы быстрее ликвидировать последствия и мобилизовать ресурсы для помощи людям.

Основной удар, по данным властей, пришёлся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают около 8,5 тысячи человек. В двух зданиях, как сообщил Николаев, нарушены несущие конструкции, поэтому оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовили места в общежитиях.

Для тех, кому сейчас нужен кров, развернули три пункта временного размещения. Ранее премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов говорил, что в ПВР после атаки обратились около 700 человек.

В результате атаки погибли два человека, ещё 32 пострадали. Власти заявляют, что пострадавшим и жителям повреждённых домов оказывают помощь.

Ж/д встала, полетели газовые сети, заводы горят: Что атаковали ВС РФ на Украине в ответ за Чебоксары
Ж/д встала, полетели газовые сети, заводы горят: Что атаковали ВС РФ на Украине в ответ за Чебоксары

Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке БПЛА 5 мая. На месте работают экстренные службы, специалисты оценивают ущерб и начинают восстановительные работы. ВС РФ в ответ на атаку на Чувашию ударили по объектам в четырёх областях Украины. Вот как это было.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar