В Чувашии ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Чувашии ввели режим ЧС регионального характера после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, такой режим нужен, чтобы быстрее ликвидировать последствия и мобилизовать ресурсы для помощи людям.

Основной удар, по данным властей, пришёлся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают около 8,5 тысячи человек. В двух зданиях, как сообщил Николаев, нарушены несущие конструкции, поэтому оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовили места в общежитиях.

Для тех, кому сейчас нужен кров, развернули три пункта временного размещения. Ранее премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов говорил, что в ПВР после атаки обратились около 700 человек.

В результате атаки погибли два человека, ещё 32 пострадали. Власти заявляют, что пострадавшим и жителям повреждённых домов оказывают помощь.

Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке БПЛА 5 мая. На месте работают экстренные службы, специалисты оценивают ущерб и начинают восстановительные работы. ВС РФ в ответ на атаку на Чувашию ударили по объектам в четырёх областях Украины. Вот как это было.