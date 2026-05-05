Ж/д встала, полетели газовые сети, заводы горят: Что атаковали ВС РФ на Украине в ответ за Чебоксары

Ночью и утром 5 мая российские военные нанесли удары по объектам противника в Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, передают украинские Telegram-каналы. Ответ последовал после атаки ВСУ на Чебоксары, где пострадали мирные жители и была повреждена инфраструктура.

Результаты ударов: Полтавская область: повреждено промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура, начались проблемы с подачей газа.

Киевская область: в Вышгородском районе вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Харьковская область: удар пришёлся по железнодорожному составу.

Днепропетровская область: поражена железнодорожная станция.

Удары стали прямым ответом на атаку ВСУ по Чебоксарам, произошедшую накануне. В Минобороны России ранее подчеркнули, что атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности и логистики — те самые цели, которые Киев использует для продолжения боевых действий. Все удары — высокоточным оружием только по военной и смежной инфраструктуре.

Украинские дроны атаковали Чебоксары и округ в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт временно приостанавливал работу. По данным SHOT, 12 человек ранены после налёта дронов типа «Лютый». Кроме того, около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА.