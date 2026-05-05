5 мая, 11:23

Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны для атаки на Чебоксары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов прокомментировал недавнюю атаку беспилотников на Чебоксары. В беседе с NEWS.ru он предположил, что украинские диверсанты могли запустить дроны прямо с территории России.

По мнению эксперта, киевский режим идёт на такие «подлые шаги» из-за отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения. Не имея возможности проявить себя в открытом бою, противник прибегает к диверсиям.

«Однозначно, это (атаки ВСУ на Чебоксары) не от большого ума делается. Украинские войска не могут себя проявить на линии соприкосновения. Им проще допустить подлые решения», — заявил генерал.

Он не исключил, что дроны, использованные для удара, были завезены диверсионно-разведывательными группами, возможно, ещё год назад.

Украинские дроны атаковали Чебоксары и округу в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт временно приостанавливал работу. По данным SHOT, 12 человек ранены после налёта дронов типа «Лютый». Кроме того, около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА.

Дарья Нарыкова
