Армия России нанесла удар возмездия по оборонным предприятиям Украины

В ответ на продолжающиеся атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ провели массированную операцию с использованием высокоточного оружия. Целью удара стали объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые играют ключевую роль в поддержке военных действий ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ», — указано в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты были поражены.