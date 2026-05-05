Армия России нанесла удар возмездия по оборонным предприятиям Украины
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
В ответ на продолжающиеся атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ провели массированную операцию с использованием высокоточного оружия. Целью удара стали объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые играют ключевую роль в поддержке военных действий ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.
«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ», — указано в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты были поражены.
Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников за ночь над российскими регионами. Стоит отметить, что до этой атаки Владимир Зеленский объявил о введении режима прекращения огня. Сначала он практически отказался от предложения России прекратить огонь на 8–9 мая. Однако позже киевские власти решили объявить «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Напомним, что Минобороны России официально объявило перемирие 8 и 9 мая в зоне проведения специальной военной операции в честь Дня Победы.
