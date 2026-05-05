ВСУ задействовали санитарную авиацию после ударов российских сил

Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Сумской области с применением беспилотников «Герань» и управляемых авиабомб. Об этом аif.ru сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Основной фокус авиации и беспилотных средств направлен на поражение инфраструктуры, без которой подразделения ВСУ не могут устойчиво вести боевые действия», — сказал он.

По словам эксперта, регион остаётся зоной активных боевых действий, где формируется так называемая санитарная зона у российской границы. Это, как отмечается, должно снижать угрозы для приграничных территорий. Отдельно он указал, что удары также выполняют задачу по отвлечению сил противника с других направлений.

В числе приоритетных целей названы логистические узлы, склады с боеприпасами и топливом, а также транспортные маршруты, используемые для переброски техники и личного состава. Дополнительно, как утверждается, поражались системы управления, связи, средства ПВО и пусковые установки РСЗО.

«С высокой периодичностью после ударов по Харьковской и Сумской областям в Жешув прибывают санитарные самолёты для вывоза, по всей видимости, высокопоставленных персон, получивших ранения или ликвидированных в результате этих ударов», — добавил эксперт.

Также эксперт сообщил о возможном ударе по пункту размещения подразделения Art Division, входящего в отряд спецназначения «Тимур» ГУР Минобороны Украины.

Ранее на Сумском направлении операторы беспилотных систем группировки войск «Север» атаковали тыловую колонну украинских формирований. В результате удара были поражены бронетехника и сорваны планы противника по ротации личного состава и снабжению.