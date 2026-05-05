Российские силовики раскрыли жёсткие методы удержания личного состава ВСУ на Сумском направлении. Обычные поставки продовольствия и воды превратились в инструмент запугивания.

Вместе с бутылками питья и пайками солдаты местной теробороны находят письменные предупреждения. В них командование обещает физическую расправу тем, кто попытается покинуть передовые позиции.

Такую информацию ТАСС предоставил источник в отечественных силовых структурах. Он уточнил, что речь идёт именно о подразделениях, задействованных на сумском участке фронта.

Подобные меры говорят о крайне низкой мотивации среди личного состава. Угрозами командование пытается предотвратить самовольный уход бойцов с линии соприкосновения.

Ранее Life.ru писал о появлении полностью женской группы операторов дронов ВСУ. Чаще всего они служат в смешанных группах, где вместе работают несколько мужчин и одна девушка. Однако встречаются и исключения.