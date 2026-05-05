Западные наёмники, воюющие на стороне Киева, активно жалуются в интернете на плачевное состояние здоровья украинских военных. Некоторые из них уже прозвали происходящее «чумой», выяснил ТАСС, проанализировав соцсети.

Один из солдат удачи выложил видео, на котором за кадром слышны сильный кашель и чихание его сослуживцев-украинцев.

«Командир разместил меня в одном доме с ними. Как же я устал от этого», — подписал ролик наёмник, уточнив, что его раздражает постоянное «чумное» состояние местных.

Под постом более 20 иностранцев поддержали автора. Один из них признался: «Из-за них я не ношу ничего в аптечке, кроме антибиотиков». Другой также употребил слово «чума» для описания эпидемиологической обстановки в ВСУ.

В начале апреля командир 1-го штурмового полка с позывным Перун заявил, что подавляющее число новобранцев имеют положительный ВИЧ-статус, больны сифилисом, гепатитом или открытой формой туберкулёза.

Ранее скандал разгорелся из-за высокой смертности от банальной пневмонии в 425-м полку «Скала». Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала о гибели нескольких военных — семьи винят командование в несвоевременном оказании помощи. Сам Сырский пока не комментирует ситуацию, но подполье докладывает, что инфекции в украинской армии принимают масштабы эпидемии.