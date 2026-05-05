На Украине воюют и гибнут семь тысяч колумбийских граждан. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«На Украине сражаются и гибнут без причины 7 000 колумбийских мужчин, прошедших военную подготовку, участвующих в чужой войне. Мы не хотим экспортировать смерть. Наёмничество запрещено законом», — пишет Петро в соцсети Х.

Ранее Life.ru писал, что украинские военные изымают средства связи у колумбийских наёмников. Телефоны и другие устройства связи изымают, чтобы предотвратить утечки информации в соцсетях и усложнить обнаружение боевых позиций ВСУ. Несмотря на досмотр, некоторые наёмники умудряются провезти средства связи на передовую.