День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 04:53

Петро заявил о семи тысячах воюющих колумбийцев на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

На Украине воюют и гибнут семь тысяч колумбийских граждан. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«На Украине сражаются и гибнут без причины 7 000 колумбийских мужчин, прошедших военную подготовку, участвующих в чужой войне. Мы не хотим экспортировать смерть. Наёмничество запрещено законом», — пишет Петро в соцсети Х.

В ВСУ появились полностью женские группы операторов дронов
В ВСУ появились полностью женские группы операторов дронов

Ранее Life.ru писал, что украинские военные изымают средства связи у колумбийских наёмников. Телефоны и другие устройства связи изымают, чтобы предотвратить утечки информации в соцсетях и усложнить обнаружение боевых позиций ВСУ. Несмотря на досмотр, некоторые наёмники умудряются провезти средства связи на передовую.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Колумбия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar