Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 02:25

Украинские боевики отбирают телефоны у колумбийских наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NelsonHache

Украинские военные изымают средства связи у колумбийских наёмников. Об этом рассказал источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток, пишет РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, телефоны и другие средства коммуникации отбирают для предотвращения утечек в социальных сетях. Также эта мера усложняет обнаружение боевых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Некоторым наёмникам, несмотря на досмотр, удаётся скрытно провезти на передовую средства связи.

Украинские военные опасаются распространения информации о притеснении иностранных бойцов.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Украине, по данным силовых структур РФ, находятся до 16,5 тысячи иностранных наёмников. Из них около семи тысяч — граждане Колумбии. Большинство иностранных боевиков разрывают контракт с Вооружёнными силами Украины в кратчайшие сроки. После этого они либо остаются на территории Украины, либо уезжают в страны Евросоюза.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Колумбия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar