Украинские военные изымают средства связи у колумбийских наёмников. Об этом рассказал источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток, пишет РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, телефоны и другие средства коммуникации отбирают для предотвращения утечек в социальных сетях. Также эта мера усложняет обнаружение боевых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Некоторым наёмникам, несмотря на досмотр, удаётся скрытно провезти на передовую средства связи.

Украинские военные опасаются распространения информации о притеснении иностранных бойцов.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Украине, по данным силовых структур РФ, находятся до 16,5 тысячи иностранных наёмников. Из них около семи тысяч — граждане Колумбии. Большинство иностранных боевиков разрывают контракт с Вооружёнными силами Украины в кратчайшие сроки. После этого они либо остаются на территории Украины, либо уезжают в страны Евросоюза.