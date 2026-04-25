В зоне боевых действий на Украине воюют до 16,5 тысяч иностранных наёмников, часть из которых довольно быстро разрывают контракт с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Речь идёт о 16,5 тысячах человек, 7 тысяч из которых колумбийцы», — сообщили собеседники агентства.

Как отмечают силовики, большинство иностранных боевиков разрывают контракт с Вооружёнными силами Украины достаточно быстро, после чего остаются на территории Украины или же уезжают в страны Евросоюза.

Ранее львовский горсовет констатировал, что на Лычаковском кладбище не осталось свободных участков для захоронения погибших украинских военных. Теперь хоронить солдат будут на новом месте — на границе села Лисиничи, которое входит в состав Львовской общины. Соответствующее решение уже приняли местные власти.