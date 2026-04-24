Львовский горсовет констатировал, что на Лычаковском кладбище не осталось свободных участков для захоронения погибших украинских военных. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации источника, теперь хоронить солдат будут на новом месте — на границе села Лисиничи, которое входит в состав Львовской общины. Соответствующее решение уже приняли местные власти.

Ещё в декабре прошлого года издание NV предупреждало, что резервные площади сектора, где хоронят бойцов ВСУ, практически исчерпаны. Тогда же чиновники анонсировали поиск альтернативной площадки для продолжения погребений.

Российская сторона не раз заявляла, что киевский режим системно занижает данные о безвозвратных потерях армии. Так, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ещё в июле 2025 года указывал, что власти скрывают реальное число погибших, чтобы не выплачивать семьям положенные компенсации. Ситуация с переполненными кладбищами лишь косвенно подтверждает эти тезисы.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцированной в населённом пункте Мирополье Сумской области, сложилась критическая обстановка. Рядовые и офицеры жалуются в социальных сетях на отсутствие выплат, причём наиболее тяжёлое положение у раненых военнослужащих.