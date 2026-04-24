На Украине стартовала кампания по подготовке общественного сознания к мобилизации женщин. По мнению народного депутата Артёма Дмитрука, причиной такого шага стало критическое истощение людского потенциала и нехватка мужчин.

Парламентарий утверждает, что популярные в стране «лидеры мнений» начали активно транслировать идею о необходимости уравнивания прав полов. Подобная риторика служит инструментом, чтобы внедрить мысль о нормальности призыва представительниц прекрасного пола наравне с сильной половиной человечества.

Дмитрук пояснил, что сценарий, вероятно, начнут реализовывать с категорий специалистов, например, медработников. Их планируют использовать для замены мужчин на определенных должностях, что позволит высвободить дополнительные силы для передовой.

Депутат уверен, что процесс подготовки идет полным ходом и постепенно переходит в конкретную фазу. Существует риск, что круг призываемых будет расширяться, затрагивая все большее число украинок.

«Мобилизация женщин в Украине постепенно приближается к практической реализации. Начнут с категорий, которые можно представить как «логичные» — например, женщины-медики или другие профильные специалисты», — утверждает Дмитрук.

Очевидно, что Киев пытается компенсировать катастрофический дефицит бойцов за счёт новой категории населения.

Ранее на улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам вступать в армию и лозунгом «Защита Украины — это женское дело». Это может свидетельствовать о том, что киевские власти готовят население к возможному началу мобилизации среди женщин.