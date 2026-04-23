ВС РФ уничтожили группу иностранных наёмников при освобождении Гришино в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio
Шесть иностранных наёмников были ликвидированы российскими военнослужащими в ходе освобождения населённого пункта Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал боец 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Ирек Нуриахметов.
«В Гришино точно были иностранцы. Выше меня по «полке» (лесополосе. — Прим. Life.ru) сидела двоечка со смежного подразделения, и они доложили по рации, что в мою сторону движется противник в количестве шести человек», — рассказал штурмовик.
Когда вражеская группа приблизилась, стало отчётливо слышно, что они говорят не на русском и не на украинском языке.
«Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны. Полностью вся экипировка была натовского производства, в том числе американские винтовки», — добавил Нуриахметов.
Во вторник Министерство обороны РФ объявило об освобождении Гришино. В ведомстве подчеркнули, что освобождение населённого пункта позволило улучшить тактическое положение подразделений группировки «Центр» на Добропольском направлении.
Ранее в Харьковской области группа иностранных наёмников ВСУ численностью до 300 человек оставила позиции. Инцидент произошёл в районе села Песчаное, где украинские силы попытались провести контратаку. На этом участке фронта оборона ВСУ оказалась истощена, а личный состав — на пределе возможностей.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.