22 апреля, 07:08

Воевать расхотелось: «Элитные» наёмники ВСУ устроили бунт и бросили украинский фронт ради тыла

Около 300 иностранных наёмников ВСУ устроили бунт после поражения на Харьковщине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Харьковской области группа иностранных наёмников ВСУ численностью до 300 человек оставила позиции после неудачной контратаки. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооружённый мятеж», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в районе села Песчаное, где украинские силы попытались провести контратаку. На этом участке фронта оборона ВСУ оказалась истощена, а личный состав — на пределе возможностей. Также отмечается, что напряжённость между наёмниками и украинским командованием, по словам собеседника, ранее уже возникала, однако текущий эпизод назван нестандартным по масштабу и характеру.

Более 150 колумбийских семей разыскивают родных, которые пропали в отрядах ВСУ

Ранее сообщалось о продолжении наступательных действий российских войск в зоне специальной военной операции. Подразделения Объединённой группировки ведут продвижение сразу на нескольких направлениях, сохраняя активность по всей линии соприкосновения.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
