Российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения пункта управления общевойскового объединения российской "Южной" группировки войск.

«В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях», — сказал военачальник.

Он также сообщил, что в районе Константиновки штурмовые подразделения продвигаются в городской застройке, ведя бои в северо-восточной и юго-западной частях. Одновременно столкновения продолжаются в пригородах — в Новодмитровке и Ильиновке.

Отдельно отмечается работа группировки «Север», которая ведёт наступление сразу на нескольких направлениях и формирует полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. В марте под контроль были взяты 15 населённых пунктов, а в апреле — Волчанские Хутора и Зыбино.

Интенсивные бои продолжаются и в зоне ответственности группировки «Центр». Там подразделения расширяют контролируемую территорию и продвигаются в сторону Доброполья. Сообщается об освобождении Гришино и Павловки, а также о завершении зачистки в населённом пункте Новый Донбасс и продолжающихся боях за Белицкое.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для Украины вывод армии из Донбасса будет означать стратегическое поражение. По его словам, это неприемлемо для Киева, поскольку дальше у него нет таких мощных фортификаций, а значит, страна станет уязвимее.