Зеленский назвал вывод ВСУ из Донбасса стратегическим проигрышем Киева

Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не готов выводить войска из Донбасса. Политик убеждён, что такой шаг приведёт к стратегическому поражению Украины. Зеленский считает это требование неприемлемым.

«Понимаете, это выглядит как без нас договорились. Вопрос по безопасности номер один. Мы выходим из Донбасса, они так хотят. <...> Стратегически для нас это проигрыш», — сказал политик в интервью ICTV.

Зеленский добавил, что в Донбассе уже построены фортификационные сооружения и защитные линии. Если Украина покинет эти позиции, она точно станет слабее.