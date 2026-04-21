Зеленский назвал вывод ВСУ из Донбасса стратегическим проигрышем Киева
Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не готов выводить войска из Донбасса. Политик убеждён, что такой шаг приведёт к стратегическому поражению Украины. Зеленский считает это требование неприемлемым.
«Понимаете, это выглядит как без нас договорились. Вопрос по безопасности номер один. Мы выходим из Донбасса, они так хотят. <...> Стратегически для нас это проигрыш», — сказал политик в интервью ICTV.
Зеленский добавил, что в Донбассе уже построены фортификационные сооружения и защитные линии. Если Украина покинет эти позиции, она точно станет слабее.
Ранее Зеленский заявлял, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию, отметив, что эти слова не соответствуют действительности. После этого киевский лидер изменил свою риторику.
