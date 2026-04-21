Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 22:41

Зеленский назвал вывод ВСУ из Донбасса стратегическим проигрышем Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не готов выводить войска из Донбасса. Политик убеждён, что такой шаг приведёт к стратегическому поражению Украины. Зеленский считает это требование неприемлемым.

«Понимаете, это выглядит как без нас договорились. Вопрос по безопасности номер один. Мы выходим из Донбасса, они так хотят. <...> Стратегически для нас это проигрыш», — сказал политик в интервью ICTV.

Зеленский добавил, что в Донбассе уже построены фортификационные сооружения и защитные линии. Если Украина покинет эти позиции, она точно станет слабее.

«Лишит его диктаторского кресла»: В Госдуме объяснили, почему Зеленский боится потерять Донбасс
«Лишит его диктаторского кресла»: В Госдуме объяснили, почему Зеленский боится потерять Донбасс

Ранее Зеленский заявлял, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию, отметив, что эти слова не соответствуют действительности. После этого киевский лидер изменил свою риторику.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar