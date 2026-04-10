«Лишит его диктаторского кресла»: В Госдуме объяснили, почему Зеленский боится потерять Донбасс
Депутат Водолацкий счёл бредом сумасшедшего слова Зеленского о расколе Украины
Заявление Владимира Зеленского о расколе украинской нации в случае вывода ВСУ из Донбасса — это бред сумасшедшего. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Для Зеленского потеря Донбасса — это его личная проблема, которая может лишить его диктаторского кресла. Потому что юридически он не является президентом. Сегодня он диктатор, который уничтожает украинский народ», — отметил парламентарий.
Жители освобождённых сёл и посёлков рассказывают о бесчеловечных условиях, в которых им пришлось жить последние годы. Люди, в том числе на Западной Украине, хотят прекращения боевых действий, добавил Водолацкий.
«Они уже давно смирились с тем, что Юго-Восток Украины всегда был ближе к России, а сегодня вернулся в Россию. Поэтому никакого раскола нации не может быть», — резюмировал он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что вывод подразделений ВСУ из Донбасса — путь к расколу Украины. По словам экс-комика, Россия может использовать сложившуюся ситуацию для достижения своих военно-политических целей.
