Заявление Владимира Зеленского о расколе украинской нации в случае вывода ВСУ из Донбасса — это бред сумасшедшего. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Для Зеленского потеря Донбасса — это его личная проблема, которая может лишить его диктаторского кресла. Потому что юридически он не является президентом. Сегодня он диктатор, который уничтожает украинский народ», — отметил парламентарий.

Жители освобождённых сёл и посёлков рассказывают о бесчеловечных условиях, в которых им пришлось жить последние годы. Люди, в том числе на Западной Украине, хотят прекращения боевых действий, добавил Водолацкий.

«Они уже давно смирились с тем, что Юго-Восток Украины всегда был ближе к России, а сегодня вернулся в Россию. Поэтому никакого раскола нации не может быть», — резюмировал он.