Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если глава украинского режима Владимир Зеленский примет соответствующее решение. Об этом он сообщил на брифинге.

«Этот мир [между Россией и Украиной] может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение и возьмёт на себя ответственность. Об этом уже говорилось неоднократно», — сказал он.

Ранее Песков комментировал инициативу пасхального перемирия в зоне СВО, подчеркнув её гуманитарную направленность. Он отметил, что российская сторона рассматривает такую меру как временную и связанную с праздником, но в целом делает акцент не на краткосрочных паузах в боевых действиях.