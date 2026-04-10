10 апреля, 10:17

«Мир может наступить сегодня»: Песков раскрыл главное условие для окончания противостояния

Обложка © Life.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если глава украинского режима Владимир Зеленский примет соответствующее решение. Об этом он сообщил на брифинге.

«Этот мир [между Россией и Украиной] может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение и возьмёт на себя ответственность. Об этом уже говорилось неоднократно», — сказал он.

Безрассудство и пустые атаки: Как действует Киев при объявленных Россией перемириях в зоне СВО
Ранее Песков комментировал инициативу пасхального перемирия в зоне СВО, подчеркнув её гуманитарную направленность. Он отметил, что российская сторона рассматривает такую меру как временную и связанную с праздником, но в целом делает акцент не на краткосрочных паузах в боевых действиях.

Милена Скрипальщикова
