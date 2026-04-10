Песков объяснил истинную суть пасхального перемирия с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу пасхального перемирия в зоне СВО, назвав её гуманитарной мерой, и заявил, что Москва выступает не за временную паузу, а за устойчивый мир. Об этом он сообщил на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона последовательно заявляет о приоритете не краткосрочных перемирий, а долгосрочного и устойчивого мира.

По его словам, такой вариант развития событий возможен уже сегодня при условии, что Владимир Зеленский примет соответствующее решение и возьмёт на себя ответственность. Песков добавил, что эта позиция неоднократно озвучивалась ранее на разных уровнях.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отвечать зеркально на шаги, связанные с объявленным президентом России Владимиром Путиным пасхальным перемирием. По его словам, Киев ранее сам выступал с инициативой временного прекращения огня на период пасхальных праздников.