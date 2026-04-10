Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 апреля, 11:19

Зеленский объяснил отказ выводить ВСУ из Донбасса угрозой раскола на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский предупредил, что вывод подразделений ВСУ из Донбасса приведёт к расколу украинского общества. По его словам, такое решение вызовет значительное сопротивление внутри страны. Зеленский также выразил опасения, что Россия может использовать сложившуюся ситуацию для достижения своих военно-политических целей.

«Если мы выведем войска из Донбасса — это расколет нашу нацию. Многие люди будут против этого», — заявил экс-комик в соцсетях.

Ранее Зеленский заявил, что Киеву установили временные рамки для вывода войск из Донбасса. По его словам, речь идёт о двух месяцах, в течение которых должен быть реализован этот сценарий. В Кремле же заявили, что никаких дедлайнов по выводу ВСУ из Донбасса Москва не ставила.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
