Зеленский объяснил отказ выводить ВСУ из Донбасса угрозой раскола на Украине

Владимир Зеленский предупредил, что вывод подразделений ВСУ из Донбасса приведёт к расколу украинского общества. По его словам, такое решение вызовет значительное сопротивление внутри страны. Зеленский также выразил опасения, что Россия может использовать сложившуюся ситуацию для достижения своих военно-политических целей.