Киевский главарь Владимир Зеленский изменил свою риторику в ответ на обвинения Госдепартамента США в распространении недостоверных сведений. Соответствующие заявления политика приводит «Страна.ua».

В конце марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова украинского лидера о том, будто Вашингтон требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности. Теперь Зеленский переформулировал свой ответ.

«Какая разница, кто требует (вывода украинских войск из Донбасса. — Прим. Life.ru)? Если требования таковы. То есть гарантии от США есть, когда война закончится, а война закончится, когда вы покинете Донбасс. Где я ошибаюсь? Кто лжёт?» — заявил украинский лидер.

Зеленский неоднократно критиковал позицию Запада, обвиняя союзников в недостаточной поддержке и попытках навязать Киеву невыгодные условия мира. В Вашингтоне, в свою очередь, подчёркивают, что никаких требований о выводе войск не выдвигали.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп демонстрирует более благожелательное отношение к России, чем к Украине, несмотря на обещание нейтралитета. По его словам Зеленского, сигналы политика иногда более позитивны в сторону России, что противоречит ожиданиям Киева.