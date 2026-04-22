Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 05:50

Более 150 колумбийских семей разыскивают родных, которые пропали в отрядах ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Perez Alvares

Не менее 150 семей пытаются найти родственников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ и переставших выходить на связь. Об этом РИА «Новости» сообщил на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

«С августа 2025 года до текущего момента ко мне обратились 150 семей с просьбой помочь в поиске их родных, которые не выходят на связь», — сказал он.

Собеседник уточнил, что в ряде случаев разыскиваются сразу несколько членов одной семьи. Это увеличивает общее число пропавших. Он также высказал предположение о судьбе исчезнувших. По его мнению, отсутствие информации с большой вероятностью указывает на гибель. Ситуация остаётся неопределённой, а родственники продолжают попытки установить местонахождение своих близких.

Колумбийские наёмники ВСУ возвращаются домой с Украины инвалидами

Ранее сообщалось о маршрутах, по которым колумбийские наёмники попадают в зону конфликта. Путь проходит через несколько стран Европы. Сначала вылет осуществляется в Испанию, после чего следует переезд в Германию. Оттуда людей доставляют автобусами в Польшу.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Колумбия
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar