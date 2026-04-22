Не менее 150 семей пытаются найти родственников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ и переставших выходить на связь. Об этом РИА «Новости» сообщил на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

«С августа 2025 года до текущего момента ко мне обратились 150 семей с просьбой помочь в поиске их родных, которые не выходят на связь», — сказал он.

Собеседник уточнил, что в ряде случаев разыскиваются сразу несколько членов одной семьи. Это увеличивает общее число пропавших. Он также высказал предположение о судьбе исчезнувших. По его мнению, отсутствие информации с большой вероятностью указывает на гибель. Ситуация остаётся неопределённой, а родственники продолжают попытки установить местонахождение своих близких.

Ранее сообщалось о маршрутах, по которым колумбийские наёмники попадают в зону конфликта. Путь проходит через несколько стран Европы. Сначала вылет осуществляется в Испанию, после чего следует переезд в Германию. Оттуда людей доставляют автобусами в Польшу.